Министр транспорта Великобритании ушел в отставку из-за поддержки нового референдума по Brexit

Министр транспорта Великобритании Джо Джонсон в пятницу подал в отставку, заявив, что поддерживает идею повторного референдума о выходе Британии из ЕС, сообщает британский телеканал "Скай-ньюс".

"Реальность Brexit стала сильно отличаться от того, что когда-то нам обещали, и самым демократическим решением будет позволить народу сказать последнее слово", - заявил он.

Он подчеркнул, что страна приближается к "неверному варианту Brexit".