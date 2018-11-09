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Дальнее зарубежье 09.11.2018 21:00

Министр транспорта Великобритании ушел в отставку из-за поддержки нового референдума по Brexit

Министр транспорта Великобритании Джо Джонсон в пятницу подал в отставку, заявив, что поддерживает идею повторного референдума о выходе Британии из ЕС, сообщает британский телеканал "Скай-ньюс".

"Реальность Brexit стала сильно отличаться от того, что когда-то нам обещали, и самым демократическим решением будет позволить народу сказать последнее слово", - заявил он.

Он подчеркнул, что страна приближается к "неверному варианту Brexit".

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИНИСТР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]