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Дальнее зарубежье 10.11.2018 09:00

США следует снизить активность в Южно-Китайском море, так как они противоречат интересам Китая - представитель КНР

Начальник Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что США следует снизить военное присутствие в Южно-Китайском море, так как это "подрывает суверенитет Китая".

"Китайская сторона ясно заявила США, что они должны перестать направлять свои военные корабли и самолеты близко к китайским островам и прекратить действия, которые подрывают суверенитет и интересы Китая в сфере безопасности", - сказал он по итогам второго раунда американо-китайского диалога по вопросам дипломатии и безопасности.

Ян Цзечи отметил, что свобода мореплавания и полетов не должны использоваться США как предлог для наращивания военного присутствия в регионе.

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Тэги: КНР, США, ДИПЛОМАТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]