Болтон не исключил возможности введения новых санкций США в отношении Ирана

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу заявил, что Вашингтон может ввести новые санкции в отношении Ирана после того, как в силу вступили уже два блока американских санкций, сообщают западные СМИ.

"Я думаю, мы со временем увидим новые санкции (в отношении Ирана - ИФ) с более жесткими ограничениями", - заявил он, добавив, что уже введенные рестрикции имеют весьма незначительный эффект на иранскую экономику.

"Есть и другие вещи, которые мы можем применить в сфере борьбы с терроризмом", - подчеркнул Дж.Болтон, напомнив, что США придерживаются цели свести нефтяной экспорт Ирана до нуля.

"Мы ведем переговоры с Саудовской Аравией и ОАЭ, чтобы добиться увеличения добычи, чтобы убедиться, что те, кто обычно покупают нефть у Ирана, не остались в проигрыше", - отметил он.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и начале процесса восстановления антииранских санкций. Первый пакет санкций был введен в августе, второй вступил в силу с 5 ноября.