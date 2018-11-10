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Дальнее зарубежье 10.11.2018 10:28

Болтон не исключил возможности введения новых санкций США в отношении Ирана

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу заявил, что Вашингтон может ввести новые санкции в отношении Ирана после того, как в силу вступили уже два блока американских санкций, сообщают западные СМИ.

"Я думаю, мы со временем увидим новые санкции (в отношении Ирана - ИФ) с более жесткими ограничениями", - заявил он, добавив, что уже введенные рестрикции имеют весьма незначительный эффект на иранскую экономику.

"Есть и другие вещи, которые мы можем применить в сфере борьбы с терроризмом", - подчеркнул Дж.Болтон, напомнив, что США придерживаются цели свести нефтяной экспорт Ирана до нуля.

"Мы ведем переговоры с Саудовской Аравией и ОАЭ, чтобы добиться увеличения добычи, чтобы убедиться, что те, кто обычно покупают нефть у Ирана, не остались в проигрыше", - отметил он.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и начале процесса восстановления антииранских санкций. Первый пакет санкций был введен в августе, второй вступил в силу с 5 ноября.

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]