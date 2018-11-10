Суд в Монтане приостановил строительство нефтепровода Keystone XL, размороженное Трампом

Окружной суд в Монтане приостановил строительство нефтепровода Keystone XL до завершения дополнительной проверки его воздействия на окружающую среду.
Судья Брайан Моррис поддержал требования защитников окружающей среды и коренного населения, постановив, что проект не учел все последствия, которые требует предусмотреть федеральное законодательство США, пишет The Wall Street Journal.
Нефтепровод протяженностью почти 1,9 тыс. км свяжет канадскую провинцию Альберта с побережьем Техаса, он рассчитан на перекачку 830 тыс. баррелей нефти в сутки, а его стоимость оценивается в $8 млрд. Компания-оператор TransCanada подала первое предложение еще в 2008 году.
В марте 2017 года администрация президента США Дональда Трампа дала разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL, аннулировав запрет, наложенный предыдущим президентом Бараком Обамой. В пятницу Д.Трамп выступил с резкой критикой решения суда.
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