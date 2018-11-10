Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не намерены начинать "холодную войну" с КНР, а лишь хотят от Пекина "ответственного и честного" поведения.
Такие заявления прозвучали в пятницу после второго раунда американо-китайского диалога по вопросам дипломатии и безопасности с участием М.Помпео и шефа Пентагона Джеймса Мэттиса с американской стороны, и члена политбюро ЦК компартии Китая, начальника канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Яна Цзечи и министра обороны КНР Вэй Фэнхэ.
"Соединенные Штаты не стремятся к "холодной войне" (с Китаем - ИФ) или к политике сдерживания в отношении Китая. Вместо этого мы хотим удостовериться в том, что Китай действует ответственно и честно. Это в интересах безопасности и процветания обеих наших стран", - сказал он на итоговой пресс-конференции.
М.Помпео выразил надежду, что этой цели послужит как завершившаяся в пятницу встреча, так готовящиеся переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
В качестве примеров успешного сотрудничества США и КНР М.Помпео назвал принятие резолюций СБ ООН по КНДР.
"Также (на встрече - ИФ) я выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Китаем в отношении иранской ядерной и ракетной программ, а также другой враждебной деятельности (Ирана - ИФ)", - отметил он.
Он добавил, что в этом контексте с китайской стороной обсуждался вопрос снижения "до нуля" иранской прибыли от экспорта нефти.
Глава МИД Азербайджана отправился в Париж
Махачкалу временно возглавил Мурад Алиев - заместитель задержанного Гасанова
Азербайджан создал масштабную транспортную инфраструктуру – Алиев
Китай увеличит спрос на газ в 2035г на 160%, доля импорта вырастет до 52%
Нефть замедлила падение, Brent вернулась к $70,3 за баррель
В Китае началось строительство ЛЭП для передачи "зеленого электричества"
ГААД получит 4 млн манатов на строительство моста в городе Барда
Назарбаев предложил упростить визовые и миграционные режимы прикаспийских стран для развития туризма
Пять человек погибли при пожаре в шиномонтаже под Петербургом
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку прошла презентация Орловского государственного института культуры
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут вносить наличные в банкоматах AzərTürk Bank
Caspian European Club организовал бизнес-тур в ООО «Парк высоких технологий» НАНА
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»