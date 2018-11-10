Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Азовском море

Представитель Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября в Брюсселе будут говорить о ситуации вокруг Азовского моря.
"Ситуация вокруг Азовского моря имеет высокий приоритет в нашей повестке дня, в том числе на уровне министров иностранных дел, которые через 10 дней соберутся в Брюсселе для участия в совете по международным делам", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Киеве, запись которой опубликована на сайте Европейской комиссии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»