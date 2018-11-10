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Дальнее зарубежье 10.11.2018 13:11

Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Азовском море

Представитель Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября в Брюсселе будут говорить о ситуации вокруг Азовского моря.

"Ситуация вокруг Азовского моря имеет высокий приоритет в нашей повестке дня, в том числе на уровне министров иностранных дел, которые через 10 дней соберутся в Брюсселе для участия в совете по международным делам", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Киеве, запись которой опубликована на сайте Европейской комиссии.

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Тэги: ЕС, АЗОВ, ОБСУЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]