Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Азовском море

Представитель Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября в Брюсселе будут говорить о ситуации вокруг Азовского моря.

"Ситуация вокруг Азовского моря имеет высокий приоритет в нашей повестке дня, в том числе на уровне министров иностранных дел, которые через 10 дней соберутся в Брюсселе для участия в совете по международным делам", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Киеве, запись которой опубликована на сайте Европейской комиссии.