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СНГ 10.11.2018 09:27

Смещение груза могло стать причиной крушения судна у берегов Камчатки - власти

Одной из основных версий причины затопления у берегов Камчатки грузового судна "Анатолий Крашенинников" рассматривается смещение груза и последующий крен, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в субботу в министерстве специальных программ и по делам казачества Камчатского края.

"Пока о причинах кораблекрушения можно только предполагать. Но одна из основных версий - это смещение груза на судне из-за плохих погодных условий. После этого сухогруз дал крен, который впоследствии увеличился. Судно опрокинулось и затонуло", - сказал агентству заместитель председателя краевого правительства - глава регионального министерства Сергей Хабаров.

Он напомнил, что "Анатолий Крашенинников" вез из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана 280 тонн стройматериалов и техники.

С.Хабаров подчеркнул, что точные причины затопления сухогруза выяснят компетентные органы после опроса спасенных моряков.

"Сейчас пять членов экипажа и пять пассажиров "Анатолия Крашенинникова" остаются на борту плавбазы "Дальмос". Решается вопрос об их доставке в Петропавловск-Камчатский", - сказал краевой зампред.

Он отметил, что в понедельник представители властей региона встретятся с родственниками троих пропавших без вести моряков.

"Будет рассматриваться вопрос об оказании материальной помощи и поддержки семьям пропавших людей", - сказал С.Хабаров.

Как сообщалось, камчатское судно "Анатолий Крашенинников" затонуло в акватории бухты Камбальная Охотского моря у западного побережья Камчатки в пятницу вечером. На его борту находились 13 человек, 10 из них (пять членов экипажа и пять пассажиров) спасли. Ведутся поиски капитана, старпома и вахтенного механика.

С воздуха пропавших моряков ищет вертолет Ми-8 МЧС. На его борту - сводная поисковая группа в составе восьми спасателей и четырех полицейских. Береговую линию в районе происшествия обследуют сотрудники Кроноцкого заповедника.

По факту кораблекрушения следователи возбудили дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Тэги: РОССИЯ, КАМЧАТКА, КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ, ПРИЧИНЫ


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