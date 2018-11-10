Смещение груза могло стать причиной крушения судна у берегов Камчатки - власти

Одной из основных версий причины затопления у берегов Камчатки грузового судна "Анатолий Крашенинников" рассматривается смещение груза и последующий крен, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в субботу в министерстве специальных программ и по делам казачества Камчатского края.
"Пока о причинах кораблекрушения можно только предполагать. Но одна из основных версий - это смещение груза на судне из-за плохих погодных условий. После этого сухогруз дал крен, который впоследствии увеличился. Судно опрокинулось и затонуло", - сказал агентству заместитель председателя краевого правительства - глава регионального министерства Сергей Хабаров.
Он напомнил, что "Анатолий Крашенинников" вез из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана 280 тонн стройматериалов и техники.
С.Хабаров подчеркнул, что точные причины затопления сухогруза выяснят компетентные органы после опроса спасенных моряков.
"Сейчас пять членов экипажа и пять пассажиров "Анатолия Крашенинникова" остаются на борту плавбазы "Дальмос". Решается вопрос об их доставке в Петропавловск-Камчатский", - сказал краевой зампред.
Он отметил, что в понедельник представители властей региона встретятся с родственниками троих пропавших без вести моряков.
"Будет рассматриваться вопрос об оказании материальной помощи и поддержки семьям пропавших людей", - сказал С.Хабаров.
Как сообщалось, камчатское судно "Анатолий Крашенинников" затонуло в акватории бухты Камбальная Охотского моря у западного побережья Камчатки в пятницу вечером. На его борту находились 13 человек, 10 из них (пять членов экипажа и пять пассажиров) спасли. Ведутся поиски капитана, старпома и вахтенного механика.
С воздуха пропавших моряков ищет вертолет Ми-8 МЧС. На его борту - сводная поисковая группа в составе восьми спасателей и четырех полицейских. Береговую линию в районе происшествия обследуют сотрудники Кроноцкого заповедника.
По факту кораблекрушения следователи возбудили дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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