Азербайджан в октябре сократил добычу нефти до 783 тыс. б/с, соблюдает обязательства в рамках ОПЕК+ - Минэнерго

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в октябре 2018 года составил 783 тыс. баррелей против 796 тыс. б/с в сентябре, отмечается в сообщении министерства энергетики республики.
"Ежесуточный объем добычи нефти в октябре в Азербайджане составил 783 тыс. баррелей, из которых 717 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 66 тыс. баррелей - на конденсат", - отмечается в информации.
В целом, Азербайджан в октябре соблюдал обязательства по добыче нефти, взятые в рамках договоренностей ОПЕК+.
Согласно договоренностям, Азербайджан обязался снизить суточную добычу нефти на 35 тыс. баррелей, тем самым поддерживая ее на уровне не выше 834 тыс. баррелей в сутки. В 2017 году среднесуточная добыча нефти по республике составила 781,9 тыс. баррелей.
По данным Минэнерго, в январе 2018 года в Азербайджане суточная добыча нефти составляла 814,6 тыс., феврале - 806 тыс. баррелей, марте - 794 тыс. баррелей, апреле -785,7 тыс. баррелей, мае - 801 тыс. баррелей, июне – 792 тыс. баррелей, июле – 773 тыс. баррелей, августе – 774 тыс. баррелей, сентябре -796 тыс. баррелей.
В Минэнерго также сообщили, что ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в октябре 2018 года составил 627 тыс. баррелей, 66 тыс. баррелей конденсата и 4 тыс. баррелей нефтепродуктов.
Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизили объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.
Страны ОПЕК и не-ОПЕК 23 июня 2018 года в Вене договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки при выходе на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти.
Н.Аббасова
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