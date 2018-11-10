Кровля в горящем здании супермаркета в Петербурге рухнула - МЧС

В горящем здании супермаркета "Лента" в Санкт-Петербурге обрушилась кровля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

"Кровля рухнула полностью по всему зданию", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, пострадавших нет.

"Всех вывели. Никто не пострадал (...)", - сказали в главке.

Между тем, источник в оперативном штабе на месте ЧС уточнил, что площадь обрушения превысила 3 тыс. кв м.

"Кровля рухнула на площади 3 тыс. 200 кв м", - сказал он.

Ранее в субботу в городском главке МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что в Санкт-Петербурге горит супермаркет "Лента", весь персонал и посетители эвакуированы.

"В настоящее время площадь, охваченная огнем, составляет 4,8 тыс. кв м", - сообщили ранее в оперативном штабе на месте ЧС.

"Посетителей в здании почти не было. Все, включая персонал, эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

В МЧС сообщили, что супермаркет находится на набережной Обводного канала, 118, корпус 7. Сообщение о пожаре поступило в 8.30 субботы.

"Здание одноэтажное (...) Эвакуировано 800 человек", - говорится в сообщении МЧС.