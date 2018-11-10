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СНГ 10.11.2018 15:55

Уголовная ответственность за незаконное пересечение границы Украины вводится с 10 ноября

Украина с 10 ноября установила уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы с целью причинения вреда интересам государства.

Уголовная ответственность также вводится, если госграницу Украины пересекает лицо, которому запрещен въезд в страну, или представители подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств "государства-агрессора" каким-либо способом вне пунктов пропуска или в пункте пропуска без соответствующих документов или с документами, которые содержат неправдивые данные.

"Такие деяния будут караться лишением свободы на срок до трех лет", - напомнила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Кроме того, за повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматривается ответственность в форме лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, а совершение таких действий в соединении с насилием или применением оружия - на срок от 5 до 8 лет.

В Госпогранслужбе также заметили, что остается административная ответственность, предусмотренная статьей 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, относительно незаконного пересечения госграницы Украины "обыкновенными" мигрантами или нарушителями.

9 ноября 2018 года в официальном издании парламента "Голос Украины" был опубликован закон относительно ответственности за незаконное пересечение госграницы, а 10 ноября он вступил в силу.

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Тэги: УКРАИНА, ГОСГРАНИЦА, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]