Уголовная ответственность за незаконное пересечение границы Украины вводится с 10 ноября

Украина с 10 ноября установила уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы с целью причинения вреда интересам государства.
Уголовная ответственность также вводится, если госграницу Украины пересекает лицо, которому запрещен въезд в страну, или представители подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств "государства-агрессора" каким-либо способом вне пунктов пропуска или в пункте пропуска без соответствующих документов или с документами, которые содержат неправдивые данные.
"Такие деяния будут караться лишением свободы на срок до трех лет", - напомнила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Кроме того, за повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматривается ответственность в форме лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, а совершение таких действий в соединении с насилием или применением оружия - на срок от 5 до 8 лет.
В Госпогранслужбе также заметили, что остается административная ответственность, предусмотренная статьей 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, относительно незаконного пересечения госграницы Украины "обыкновенными" мигрантами или нарушителями.
9 ноября 2018 года в официальном издании парламента "Голос Украины" был опубликован закон относительно ответственности за незаконное пересечение госграницы, а 10 ноября он вступил в силу.
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