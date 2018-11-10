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Внешняя политика 10.11.2018 14:51

В Баку сожалеют о решении Осло закрыть посольство в Азербайджане - МИД

Официальный Баку сожалеет о решении норвежских властей закрыть свое посольство в Азербайджане.

«Решение о закрытии посольства Норвегии в Баку вызывает у нас чувство сожаления, однако это решение норвежского правительства», - отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевоей.

Она отметила, что Азербайджан и Норвегию связывают друг с другом всесторонние добрые отношения.

«Крупнейшая энергетическая компания этой страны «Equinor» (бывшая «Statoil») является одной из первых зарубежных компаний в Азербайджане», - подчеркнула представитель МИД.

Глава пресс-службы отметила, что Баку и Осло реализовали множество совместных проектов в различных областях.

«По имеющейся сейчас у нас информации, норвежская сторона собирается продолжать свое представительство в Азербайджане посредством консульской деятельности. Однако, нам пока не ясно, будет ли это представительство иметь статус почетного или же дипломатического консульства», - добавила Л.Абдуллаева.

Р.Бабаев

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Тэги: НОРВЕГИЯ, ПОСОЛЬСТВО, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]