В Баку сожалеют о решении Осло закрыть посольство в Азербайджане - МИД

Официальный Баку сожалеет о решении норвежских властей закрыть свое посольство в Азербайджане.

«Решение о закрытии посольства Норвегии в Баку вызывает у нас чувство сожаления, однако это решение норвежского правительства», - отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевоей.

Она отметила, что Азербайджан и Норвегию связывают друг с другом всесторонние добрые отношения.

«Крупнейшая энергетическая компания этой страны «Equinor» (бывшая «Statoil») является одной из первых зарубежных компаний в Азербайджане», - подчеркнула представитель МИД.

Глава пресс-службы отметила, что Баку и Осло реализовали множество совместных проектов в различных областях.

«По имеющейся сейчас у нас информации, норвежская сторона собирается продолжать свое представительство в Азербайджане посредством консульской деятельности. Однако, нам пока не ясно, будет ли это представительство иметь статус почетного или же дипломатического консульства», - добавила Л.Абдуллаева.

Р.Бабаев