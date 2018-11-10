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Дальнее зарубежье 10.11.2018 16:48

Макрон заявил о взаимопонимании с Трампом по распределению военных расходов НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что среди вопросов, которые он намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом, будет сотрудничество в области обороны.

"Я разделяю точку зрения президента Трампа о том, что мы должны гораздо лучше распределять между собой (финансовую - ИФ) нагрузку в НАТО. Поэтому я думаю, что мое предложение по европейской обороне полностью согласуется с этим. Потому что "больше Европы" в НАТО означает больше возможностей как раз взять на себя часть этого бремени", - сказал президент Франции в субботу, принимая в Париже своего американского коллегу.

"Я думаю, что это очень важно", - добавил Э.Макрон.

Он также поблагодарил Д.Трампа за его "постоянную солидарность" с французским народом. Э.Макрон упомянул сотрудничество сторон в Сирии, в частности, совместную операцию - налет в апреле на предполагаемый сирийский "объект химического оружия". Он указал на близость подходов США и Франции по Ближнему Востоку и Африке.

"Несправедливо, чтобы сегодня безопасность Европы обеспечивалась исключительно Соединенными Штатами. Мы многое должны делать сами. Вот почему я считаю, что мы должны иметь лучшие европейские (оборонные - ИФ) возможности - больше европейской обороны", - отметил Э.Макрон.

По его мнению, это отвечает тому, чего ожидает от Европы Д.Трамп. Э.Макрон полагает необходимым наращивать инвестиции в оборону и заверил, что Франция работает над увеличением оборонного бюджета.

Со своей стороны, Д.Трамп назвал США и Францию "хорошими друзьями", у которых много общего, и он рад согласию Э.Макрона с необходимостью более справедливого распределения финансового бремени в НАТО.

По его словам, есть взаимопонимание с французским президентом по вопросу о распределении расходов в НАТО.

"Вы знаете мою позицию: мы хотим видеть сильную Европу", - заявил президент США.

Вместе с тем, многие европейские СМИ отметили сделанное накануне Д.Трампом заявление о том, что он находит "очень оскорбительными" слова Э.Макрона о создании собственной европейской армии, в то время как Европе сначала следовало бы оплачивать свою долю расходов в НАТО, которые в значительной степени финансируются Соединенными Штатами.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, США, ВОЕННЫЕ, РАСХОДЫ


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