Макрон заявил о взаимопонимании с Трампом по распределению военных расходов НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что среди вопросов, которые он намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом, будет сотрудничество в области обороны.
"Я разделяю точку зрения президента Трампа о том, что мы должны гораздо лучше распределять между собой (финансовую - ИФ) нагрузку в НАТО. Поэтому я думаю, что мое предложение по европейской обороне полностью согласуется с этим. Потому что "больше Европы" в НАТО означает больше возможностей как раз взять на себя часть этого бремени", - сказал президент Франции в субботу, принимая в Париже своего американского коллегу.
"Я думаю, что это очень важно", - добавил Э.Макрон.
Он также поблагодарил Д.Трампа за его "постоянную солидарность" с французским народом. Э.Макрон упомянул сотрудничество сторон в Сирии, в частности, совместную операцию - налет в апреле на предполагаемый сирийский "объект химического оружия". Он указал на близость подходов США и Франции по Ближнему Востоку и Африке.
"Несправедливо, чтобы сегодня безопасность Европы обеспечивалась исключительно Соединенными Штатами. Мы многое должны делать сами. Вот почему я считаю, что мы должны иметь лучшие европейские (оборонные - ИФ) возможности - больше европейской обороны", - отметил Э.Макрон.
По его мнению, это отвечает тому, чего ожидает от Европы Д.Трамп. Э.Макрон полагает необходимым наращивать инвестиции в оборону и заверил, что Франция работает над увеличением оборонного бюджета.
Со своей стороны, Д.Трамп назвал США и Францию "хорошими друзьями", у которых много общего, и он рад согласию Э.Макрона с необходимостью более справедливого распределения финансового бремени в НАТО.
По его словам, есть взаимопонимание с французским президентом по вопросу о распределении расходов в НАТО.
"Вы знаете мою позицию: мы хотим видеть сильную Европу", - заявил президент США.
Вместе с тем, многие европейские СМИ отметили сделанное накануне Д.Трампом заявление о том, что он находит "очень оскорбительными" слова Э.Макрона о создании собственной европейской армии, в то время как Европе сначала следовало бы оплачивать свою долю расходов в НАТО, которые в значительной степени финансируются Соединенными Штатами.
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