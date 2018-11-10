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Дальнее зарубежье 10.11.2018 17:10

В Индонезии завершили поиски жертв разбившегося самолета Lion Air

Спасатели объявили о завершении операции по поиску погибших в результате крушения Боинга-737 индонезийской авиакомпании Lion Air, сообщают в субботу западные СМИ.

По данным изданий, удалось установить личности 79 пассажиров самолета. Помимо этого, были найдены почти 200 фрагментов тел погибших.

"Мы больше не нашли жертв крушения со вчерашнего дня, и поэтому я объявляю поисковую операцию завершенной", - отметил глава агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Мухаммад Сиауги.

Боинг-737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение над морем у западного побережья острова Ява в конце октября. На борту находились 189 человек. Незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет упал в море и затонул.

Позднее национальный комитет по безопасности на транспорте заявил, что в ходе расшифровки бортового самописца была выявлена неисправность датчика скорости.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, САМОЛЕТ, ПОИСКИ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]