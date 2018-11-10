В Индонезии завершили поиски жертв разбившегося самолета Lion Air

Спасатели объявили о завершении операции по поиску погибших в результате крушения Боинга-737 индонезийской авиакомпании Lion Air, сообщают в субботу западные СМИ.
По данным изданий, удалось установить личности 79 пассажиров самолета. Помимо этого, были найдены почти 200 фрагментов тел погибших.
"Мы больше не нашли жертв крушения со вчерашнего дня, и поэтому я объявляю поисковую операцию завершенной", - отметил глава агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Мухаммад Сиауги.
Боинг-737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение над морем у западного побережья острова Ява в конце октября. На борту находились 189 человек. Незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет упал в море и затонул.
Позднее национальный комитет по безопасности на транспорте заявил, что в ходе расшифровки бортового самописца была выявлена неисправность датчика скорости.
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