Российские туристы помогли Анталье обновить рекорд по турпотоку

Более 12,5 млн иностранных туристов посетили турецкий курорт Анталья по итогам 10 месяцев текущего года, это почти на 30% больше, чем годом ранее, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Российские туристы помогли Анталье обновить исторический максимум по количеству иностранных прибытий. По данным международного аэропорта Анталья и аэропорта Газипаша, с января по октябрь в Анталью прибыло 12,53 млн иностранных туристов, что на 28% больше по сравнению с тем же периодом 2017 года. При этом 37% из них - россияне", - заявили в АТОР.
По словам экспертов, это новый рекорд турецкого курорта: туристов в этом году уже приехало на 16% больше, чем за весь 2014 год, который называют "золотым периодом" турецкого туризма (10,75 млн человек). При этом с начала года Анталья приняла 4,625 млн россиян, что на 23% больше, чем годом ранее, и на 36% опережает показатели 2014 года (3,4 млн туристов из РФ).
Как отметили в АТОР, россиян за 10 месяцев приехало в Анталью более чем в два раза больше, чем немецких туристов (2,2 млн человек, 2 место среди всех въездных рынков), в 6,4 раза больше, чем отдыхающих с Украины (724 тыс. человек, 3 место во въездном потоке) и в 1,6 раза больше, чем немцев и украинцев, вместе взятых.
В целом по итогам 2018 года Анталья планирует принять не менее 14 млн иностранных туристов.
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