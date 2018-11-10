Путин принял участие в открытии памятника Тургеневу в Москве

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия первого в Москве памятника писателю Ивану Тургеневу.
Выступая на церемонии, он отметил, что без И.Тургенева невозможно представить русскую литературу.
Президент сказал, что новый памятник очень красивый и поблагодарил его создателя скульптора Сергея Казанцева. Затем президент возложил букет из красных роз к монументу.
Памятник стал частью архитектурно-музейного комплекса, который получил название "тургеневский квартал". В комплекс вошёл дом-музей писателя и приусадебная территория с садом и сквером.
До настоящего времени в Москве был установлен лишь бюст И.Тургенева у входа в библиотеку его имени.
Президент РФ В.Путин осмотрел экспозицию открытого после реконструкции "дома-музея И.Тургенева".
Директор музея Евгений Богатырев провёл экскурсию для президента, мэра Москвы Сергея Собянина и министра культуры Владимира Мединского.
В обновлённую экспозицию музея вошли более тысячи предметов. Среди них автографы и письма И.Тургенева, а также последний прижизненный портрет писателя. Кроме того, в музее представлены предметы интерьера и мебель эпохи, в которую жил писатель.
Музей И.С.Тургенева расположен в здании на Остоженке, построенном после пожара 1812 года. В нем в 1840-1850-х годах жила мать писателя. Именно там произошли события, составившие канву рассказа "Муму".
Музей И.С.Тургенева в данном здании основан в 2007 году. Дом имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.
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