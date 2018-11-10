Киностудия "Союзмультфильм" сняла новую серию "Простоквашино" в стиле сюрреализма, а также в ней содержатся отсылки к картине "Утомленные солнцем".

"Восьмой эпизод нового "Простоквашино" "Ненастоящий детектив" появился на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма". В нем рассказывается о том, как в Простоквашино случается происшествие, пока Шарик делает удачную фотографию для нового героя сериала - Бобра. Вследствии допроса почтальон Печкин узнает, что на месте преступления находился только один посторонний - он сам. Героям предстоит распутать детективную историю", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.

Режиссером восьмого эпизода выступил Михаил Солошенко, который также будет озвучивать Бобра.

"Одну из ключевых сцен фильма мы выполнили в стиле сюрреализма. Помимо этого, один из эпизодов серии - отсылка к образному ряду картины "Утомленные солнцем", - привели в "Союзмультфильме" слова М.Солошенко.

"Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий легендарного мультфильма.