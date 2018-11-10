В Армении сформирован новый предвыборный блок для участия во внеочередных парламентских выборах

Возглавляемая экс-премьером Армении Арамом Саркисяном партия "Республика", которая вместе с партией и.о. премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" в парламенте республики представлена фракцией "Елк", сформировала предвыборный блок с партией "Свободные демократы".

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в субботу А.Саркисян и глава партии "Свободные демократы" Хачатур Кокобелян подписали меморандум о сотрудничестве.

"Предвыборный блок будет называться "Мы". Считаем, что революция в Армении достигнет своей цели, если в стране важные изменения произойдут и во внутренней, и во внешней политике", - сказал журналистам А.Саркисян.

В свою очередь Х.Кокобелян отметил, что блок "Мы" претендует на то, чтобы стать главным оппонентом власти.

"Мы будем поддерживать инициированные правительством изменения, которые направлены на развитие страны", - сказал он.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря.

Ранее еще одна партия, входящая во фракцию "Елк" - "Светлая Армения", заявила о самостоятельном участии в выборах.

О своем участии в выборах заявила партия "Наследие", возглавляемая экс-главой МИД Армении Раффи Ованнисяном.

Кроме того, партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" будет участвовать в выборах предвыборным блоком "Мой шаг".

О своем участии и формате участия в выборах возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия объявит 11 ноября.