Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0257 GBR   2.2312 TRY   0.3158

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.67 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° Завтра 10° 17° 12 Ноя 12° 13 Ноя 11°

СНГ 10.11.2018 18:52

Радикалами-подростками занялось спецподразделение российской полиции

Проблемой радикализации российской молодежи через интернет занялась рабочая группа при Бюро специальных технических мероприятий (БСМТ) МВД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре министерства.

"Координация мероприятий по выработке мер, направленных на совершенствование механизма выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с выявлением лиц, склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению, а также вовлекающих их в различные криминально-ориентированные, в том числе радикальные сообщества посредством сети интернет, возложена на рабочую группу при БСТМ МВД", - сообщили в пресс-центре.

Так в министерстве ответили на запрос "Интерфакса" о том, какие меры МВД принимает для предотвращения случаев радикальных действий со стороны подростков, подобным трагедиям в Керчи и Архангельске.

В МВД добавили, что это решение о регламентировано указом министра внутренних дел от 29 октября 2018 года.

В компетенцию Бюро специальных технических мероприятий МВД, в частности, входят борьба с преступностью в сфере компьютерной безопасности и пресечение противоправных действий в интернете.

Как сообщалось, 17 октября ученик Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении. В результате нападения погибли 20 человек - 15 учащихся и пятеро педагогов. Более 50 человек были ранены, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Расследуется уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

31 октября 17-летний учащийся второго курса политехнического колледжа, состоявший в интернет-сообществе анархистов, устроил взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске. В результате он сам погиб на месте, ранения получили три сотрудника учреждения. Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

3 ноября стало известно о задержании в Москве ученика восьмого класса, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства, которое было изъято в ходе обыска квартиры. По данным источника "Интерфакса", задержанный общался с "арханегельским террористом" через интернет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МВД, ПОДРОСТКИ


Похожие новости


Президент Алиев принял главу МВД России Баку и Москва эффективно сотрудничают в борьбе с транснациональной преступностью – глава МВД Азербайджана Путин: сотрудники органов внутренних дел надежно защищают безопасность россиян и борются с терроризмом Более 24 млн человек в России приняли участие в праздновании Дня Победы - МВД Россия отмечает необходимость в развитии сотрудничества с Азербайджаном по линии МВД МВД России и Азербайджана подписали программный документ о сотрудничестве в правоохранительной сфере

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]