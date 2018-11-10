Радикалами-подростками занялось спецподразделение российской полиции

Проблемой радикализации российской молодежи через интернет занялась рабочая группа при Бюро специальных технических мероприятий (БСМТ) МВД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре министерства.
"Координация мероприятий по выработке мер, направленных на совершенствование механизма выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с выявлением лиц, склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению, а также вовлекающих их в различные криминально-ориентированные, в том числе радикальные сообщества посредством сети интернет, возложена на рабочую группу при БСТМ МВД", - сообщили в пресс-центре.
Так в министерстве ответили на запрос "Интерфакса" о том, какие меры МВД принимает для предотвращения случаев радикальных действий со стороны подростков, подобным трагедиям в Керчи и Архангельске.
В МВД добавили, что это решение о регламентировано указом министра внутренних дел от 29 октября 2018 года.
В компетенцию Бюро специальных технических мероприятий МВД, в частности, входят борьба с преступностью в сфере компьютерной безопасности и пресечение противоправных действий в интернете.
Как сообщалось, 17 октября ученик Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении. В результате нападения погибли 20 человек - 15 учащихся и пятеро педагогов. Более 50 человек были ранены, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Расследуется уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).
31 октября 17-летний учащийся второго курса политехнического колледжа, состоявший в интернет-сообществе анархистов, устроил взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске. В результате он сам погиб на месте, ранения получили три сотрудника учреждения. Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).
3 ноября стало известно о задержании в Москве ученика восьмого класса, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства, которое было изъято в ходе обыска квартиры. По данным источника "Интерфакса", задержанный общался с "арханегельским террористом" через интернет.
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