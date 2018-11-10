Баку не планирует закрывать посольство в Швеции – МИД Азербайджана

Официальный Баку не планирует закрывать посольство в Швеции, заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Азербайджан не планирует закрывать посольство в Швеции», - сказала Л.Абдуллаева, комментируя информацию ряда местных СМИ о планах закрытия посольства в Швеции.

По ее словам, Азербайджан проводит активную внешнюю политику и в рамках этой политики планирует увеличить число диппредставительств за рубежом.

Ранее ряд местных СМИ сообщили о планах закрытия посольства Азербайджана в Швеции в ответ на закрытие посольства Норвегии в Баку.

Посольство Азербайджана в Стокгольме охватывает три страны - Швецию, Норвегию и Финляндию.

Ф.Исазаде