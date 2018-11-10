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Внешняя политика 10.11.2018 16:21

Баку не планирует закрывать посольство в Швеции – МИД Азербайджана

Официальный Баку не планирует закрывать посольство в Швеции, заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Азербайджан не планирует закрывать посольство в Швеции», - сказала Л.Абдуллаева, комментируя информацию ряда местных СМИ о планах закрытия посольства в Швеции.

По ее словам, Азербайджан проводит активную внешнюю политику и в рамках этой политики планирует увеличить число диппредставительств за рубежом.

Ранее ряд местных СМИ сообщили о планах закрытия посольства Азербайджана в Швеции в ответ на закрытие посольства Норвегии в Баку.

Посольство Азербайджана в Стокгольме охватывает три страны - Швецию, Норвегию и Финляндию.

Ф.Исазаде

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ПОСОЛЬСТВО, МИД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]