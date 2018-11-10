ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 4,988 млн манатов на реконструкцию автодороги Джалилабад-Ярдымлы.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.

Средства на реконструкцию автодороги, протяженностью 72 км, будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

В распоряжении отмечается, что реконструкция автодороги позволит обеспечить ее устойчивость, а также безопасность движения транспорта по ней. Кроме этого, за счет выделяемых средств будут устранены последствия оползней, вызванных проливными дождями в регионе.

Р.Бабаев