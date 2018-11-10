ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 4,988 млн манатов на реконструкцию автодороги Джалилабад-Ярдымлы.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.
Средства на реконструкцию автодороги, протяженностью 72 км, будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
В распоряжении отмечается, что реконструкция автодороги позволит обеспечить ее устойчивость, а также безопасность движения транспорта по ней. Кроме этого, за счет выделяемых средств будут устранены последствия оползней, вызванных проливными дождями в регионе.
Р.Бабаев
Баку не планирует закрывать посольство в Швеции – МИД Азербайджана
В Баку сожалеют о решении Осло закрыть посольство в Азербайджане - МИД
Чавушоглу анонсировал организацию трехсторонней встречи глав МИД Турции, Азербайджана и Туркменистана
Франция выделит Грузии 35 млн евро на поддержку реформ в социальной сфере
Ряд нефтяных компаний сообщил о подписании соглашения с Минэнерго и ФАС по стабилизации топливного рынка
Газпром привлек порядка 3,5 млрд евро, вплотную приближаясь к лимиту программы заимствований 2018г
Новая серия "Простоквашино" снята в стиле сюрреализма и содержит отсылки к "Утомленным солнцем"
Кровля в горящем здании супермаркета в Петербурге рухнула - МЧС
Срок следствия по делу футболистов Кокорина и Мамаева продлён на два месяца - адвокат
Трамп из-за непогоды отменил посещение американского военного кладбища во Франции
Макрон и Меркель открыли памятную плиту на мемориале перемирия 1918 года
Четверо пострадавших при взрыве на полигоне под Самарой находятся в удовлетворительном состоянии - медики
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку прошла презентация Орловского государственного института культуры
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут вносить наличные в банкоматах AzərTürk Bank
Caspian European Club организовал бизнес-тур в ООО «Парк высоких технологий» НАНА
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»