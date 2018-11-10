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СНГ 10.11.2018 19:54

В Аденском заливе впервые проходят военно-морские учения России и Японии

В Аденском заливе начались российско-японские военно-морские учения антипиратской направленности, в котором принимают участие боевые корабли российского ВМФ и ВМС Японии, сообщил в субботу "Интерфаксу-АВН" представитель Северного флота (СФ) Вадим Серга.

"Российскую сторону представляет большой противолодочный корабль СФ "Североморск", выполняющий задачи дальнего похода в акватории Индийского океана. С японской стороны в учении участвует эскадренный миноносец "Икадзути", - уточнил он.

"Такое взаимодействие между моряками Северного флота и ВМС Японии проводится впервые в истории российского ВМФ", - отметил В.Серга.

По его словам, основная цель учений - повышение уровня взаимодействия между российским и японским боевыми кораблями в ходе совместных действий антипиратской и антитеррористической направленности.

Учения начались в назначенном районе Аденского залива с эпизода встречи кораблей и обмена офицерами связи.

Затем экипажи кораблей приступили к отработке совместного маневрирования с взаимным обменом информацией по обстановке, выявления подозрительных судов и плавсредств, с использованием корабельных вертолетов.

В течение суток также будут отработаны полеты корабельных вертолетов с выполнением элемента "обмена палубами" - когда российский вертолет осуществит посадку на палубу японского эсминца и наоборот.

Также будет разыгран эпизод по отражению нападения на конвоируемое судно.

На завершающем этапе учения российские и японские моряки проведут короткие экскурсии для взаимодействующих сторон по своим кораблям.

В акватории Индийского океана корабль Северного флота находится со второй половины сентября.

Дальний поход большого противолодочного корабля "Североморск" продолжается с его выхода из основного пункта базирования - Североморск 5 июля 2018 года. На текущий момент он прошел около 23 тысяч морских миль, выполнил ряд военно-дипломатических задач и побывал в портах: Алжир, Виктория, Пемба и Анциранана.

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ВМС, УЧЕНИЯ


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