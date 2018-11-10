Госдума 13 ноября рассмотрит в основном чтении пакет законов о введении налога на профессиональный доход

Госдума на заседании 13 ноября рассмотрит в основном, втором чтении пакет законопроектов о проведении в четырех регионах РФ эксперимента по введению налога на профессиональный доход (законопроект о самозанятых).

Соответствующее уведомление и новая версия законопроекта, сформированная с учетом поправок, одобренных комитетом Госдумы по бюджету и налогам к принятию, размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как сообщалось, принятый в первом чтении законопроект, предполагал, что с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан будет введен так называемый налог на профессиональный доход. Налоговая ставка устанавливается в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам и 6% в отношении доходов, полученных от реализации ИП и юридическим лицам. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. в месяц).

Новым режимом смогут воспользоваться физические лица (в том числе и ИП), которые получают доходы от деятельности, в случае если они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. В новой версии законопроекта уточняется, что к профессиональному доходу также относится доход от использования имущества. Также оговаривается, что на новый режим смогут перейти ИП, но только в случае если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Из поправок к законопроекту следует, что арбитражные управляющие, медиаторы, оценщики, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты не смогут перейти на эксперимент по введению налога на профессиональный доход.

Расширен перечень доходов, которые нельзя будет декларировать по льготной ставке. Ранее туда были включены в частности доходы от продажи недвижимости, транспортных средств, от реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Поправками в данный перечень включена продажа долей в уставном капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах.

Поправками уточняется, что при переходе на новый режим гражданин должен указать регион, на территории которого им ведется деятельность. Если деятельность ведется в нескольких регионах, то гражданин сам решает, где ему регистрироваться. При этом место ведения деятельности можно менять не чаще одного раза в календарный год. Налогоплательщик вправе провести корректировку ранее переданных налоговому органу сведений о сумме расчетов, в случае возврата денежных средств.

Одна из одобренных поправок фиксирует, что в течение 10 лет проведения эксперимента установленные в нем изначально налоговые ставки не могут увеличиваться, также не может быть уменьшен предельный размер доходов (2,4 млн рублей за календарный год)

Принятый в первом чтении законопроект предусматривал штрафы в случае нарушения порядка передачи фискального чека (или его непередачи) от налогоплательщика к налоговым органам. Сумма штрафа для налогоплательщиков - 20% от суммы расчетов, на которую в установленном порядке не сформирован фискальный чек, но не менее 1 тыс. рублей. Если в течение шести месяцев правонарушение совершено повторно, то штраф в размере суммы расчетов, на которую не сформирован фискальный чек, но не менее 5 тыс. рублей. В подготовленной ко второму чтению версии фиксированная сумма в рублях исключена - остался только ранее определенный процент от суммы расчетов.

Уточняется, что в случае возникновения в информационных системах налоговых органов технологических сбоев, в результате которых налогоплательщики не смогут передать данные, то их обязанности считаются исполненными без нарушения срока, при условии, что они исполнены не позднее дня, следующего за днем устранения сбоя.

Кроме того, при обсуждении поправок на заседании комитета по бюджету глава комитета Андрей Макаров заверил, что с налоговой службой была достигнута договоренность о неприменении штрафов в первый год проведения эксперимента. "Мы договорились с налоговой службой, о том, что штрафы по крайней мере в течение первого года эксперимента налоговая служба просто не будет это применять", - сказал А.Макаров.

Замглавы Минфина Илья Трунин сообщил, что поддерживает эту договоренность. "Понятно, что это поскольку связанно и с новыми технологиями и с новыми правовыми инструментами возможны ошибки. И не хотелось бы, чтобы весь этот, как нам кажется, прогрессивный очень способ регулирования этих отношений был связан с какими-то негативными проявлениями в виде штрафов. Первый год мы хотим, чтобы люди просто научились этим пользоваться и обещаем, надеемся, что это будет исполняться, что штрафы применяться не будут", - заверил замминистра финансов.

Ранее сообщалось, что регистрацию физических лиц и ИП планируется проводить без визита в налоговый орган через мобильное приложение "Мой налог". При расчетах покупателю с использованием мобильного приложения выдается фискальный чек, данные которого автоматически передаются в налоговый орган. Также предусмотрено взаимодействие налогоплательщика с налоговым органом через оператора электронной площадки или кредитную организацию. В законопроекте прописан ряд исключений. Так, не смогут перейти на новый налоговый режим лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке. Не подпадают под закон "лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав", а также лица, занимающиеся добычей или реализацией полезных ископаемых.

Общие затраты бюджета на реализацию законопроекта оцениваются в размере 2,26 млрд рублей.