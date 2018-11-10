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СНГ 10.11.2018 20:47

Четверо пострадавших при взрыве на полигоне под Самарой находятся в удовлетворительном состоянии - медики

Четверо пострадавших накануне вечером в результате детонации снаряда на полигоне в Чапаевске (Самарская область) переведены в областную больницу, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в субботу в министерстве здравоохранения региона.

"Вчера вечером пострадавших перевезли из больницы г.Чапаевск в Самару в областную больницу имени В.Д.Середавина под наблюдение областных специалистов. Их состояние оценивается как удовлетворительное", - сказал представитель Минздрава региона.

Как сообщалось, в пятницу около 16:00 при проведении разгрузочных работ на территории Приволжского государственного боеприпасного испытательного полигона, находящегося в Чапаевске Самарской области, произошла детонация снаряда. Пострадали четыре человека, они госпитализированы.

СУ СКР по Самарской области начало доследственную проверку по факту инцидента.

Федеральное казенное предприятие "Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон" (ПГБИП) - стратегическое предприятие, имеющее статус государственного боеприпасного полигона России. Сфера деятельности - оказание услуг по испытаниям, сборке и уничтожению боеприпасов, сообщается на сайте ПГБИП.

Это не первое чрезвычайное происшествие на полигоне близ Чапаевска. Взрывы боеприпасов произошли 18 июня 2013 года. Около 6 тыс. человек были эвакуированы, за медицинской помощью обратились более 200 человек, один человек погиб.

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Тэги: РОССИЯ, САМАРА, ПОЛИГОН, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]