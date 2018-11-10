Франция выделит Грузии 35 млн евро на поддержку реформ в социальной сфере

Французское агентство развития (AFD) выделит Грузии финансовый ресурс в размере 35 млн евро для поддержки осуществляемых правительством реформ в сфере социального обеспечения.

Соответствующее соглашение подписали в Тбилиси министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани, посол Франции в Грузии Паскаль Менье и директор департамента демографии и социального развития AFD Мари-Пьер Николет.

"Поддерживаемая Францией программа предусматривает обеспечение доступной и высококачественной системы здравоохранения, развитие социальной поддержки и предоставление адекватного обслуживания инвалидам, а также оптимизацию ресурсов, выделяемых для перемещенных внутри страны лиц", - сообщили "Интерфаксу" в Минфине Грузии.

По информации ведомства, программа сотрудничества AFD с Грузией в социальной сфере рассчитана на 3 года, в рамках которой предоставляемые республике финансовые ресурсы составят 105 млн евро.

AFD - государственное финансовое учреждение, которое воплощает в жизнь политику, определенную французским правительством, и осуществляет проекты и программы, цель которых заключается в улучшении условий жизни населения развивающихся стран.