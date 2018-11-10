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АПК 10.11.2018 21:15

Франция выделит Грузии 35 млн евро на поддержку реформ в социальной сфере

Французское агентство развития (AFD) выделит Грузии финансовый ресурс в размере 35 млн евро для поддержки осуществляемых правительством реформ в сфере социального обеспечения.

Соответствующее соглашение подписали в Тбилиси министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани, посол Франции в Грузии Паскаль Менье и директор департамента демографии и социального развития AFD Мари-Пьер Николет.

"Поддерживаемая Францией программа предусматривает обеспечение доступной и высококачественной системы здравоохранения, развитие социальной поддержки и предоставление адекватного обслуживания инвалидам, а также оптимизацию ресурсов, выделяемых для перемещенных внутри страны лиц", - сообщили "Интерфаксу" в Минфине Грузии.

По информации ведомства, программа сотрудничества AFD с Грузией в социальной сфере рассчитана на 3 года, в рамках которой предоставляемые республике финансовые ресурсы составят 105 млн евро.

AFD - государственное финансовое учреждение, которое воплощает в жизнь политику, определенную французским правительством, и осуществляет проекты и программы, цель которых заключается в улучшении условий жизни населения развивающихся стран.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ФРАНЦИЯ, РЕФОРМЫ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]