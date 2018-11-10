Мировые лидеры собираются в Париже

Торжества, посвященные 100-летию окончания Первой Мировой войны, на один день соберут в Париже беспрецедентное количество мировых лидеров, в том числе политических оппонентов.

Пресс-служба Елисейского дворца распространила список участников торжественных мероприятий, которые пройдут в Париже в воскресенье, 11 ноября.

В этом списке присутствуют президент Сербии Александр Вучич, а также лидер Косово Хашим Тачи.

Ожидается присутствие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы.

На торжества в Париж приедут президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ожидается и присутствие президента Австрии Александра Вам дер Беллена. На минувшей неделе в российско-австрийских отношениях возникли сложности в связи со "шпионским скандалом". По подозрению в сборе разведанных для Москвы был задержан отставной полковник австрийской армии.

Кроме того, согласно списку по состоянию на 9 ноября, в мероприятиях в Париже примет участие президент Украины Петр Порошенко и президент Грузии Георгий Маргвелашвили, ожидается участие генсека НАТО Йенса Столтенберга и генсека ООН Антониу Гутерреша.

Между тем, ещё в середине минувшей недели участие премьер-министра Израиля Б.Нетаньяху в торжествах в Париже было под вопросом. Израильские СМИ сообщали, что Б.Нетаньяху может отменить свою поездку во Францию в связи с тем, что встреча с президентом РФ В.Путиным, на которую он рассчитывал, в Париже не состоится.

Отдельной встречи "на полях" мероприятий в Париже не будет и у президента РФ с президентом США. Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, полномасштабная встреча президентов России и США была отменена по просьбе французской стороны, поскольку эти переговоры могли отвлечь внимание от главной темы парижских мероприятий.

По словам Ю.Ушакова, свое мнение французские партнеры "активно доводили" как до Москвы, так и до Вашингтона. "С учетом этих соображений было принято решение и в Вашингтоне, и в Москве воздержаться от проведения полномасштабной встречи (в Париже - ИФ) наших двух президентов", - сказал помощник главы государства.

Вместе с тем, по словам представителя Кремля, это не исключает краткого общения В.Путина и Д.Трампа "на ногах". Он пояснил, что лидеры могут провести непродолжительную беседу в ходе рабочего ланча в Елисейском дворце.

Что касается встречи В.Путина с Б.Нетаньяху, то, как ранее сказал пресс-секретарь российского президента, она не планировалась "на полях" мероприятий в Париже.