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Дальнее зарубежье 10.11.2018 21:42

Макрон и Меркель открыли памятную плиту на мемориале перемирия 1918 года

Торжественная церемония открытия новой памятной плиты на мемориале Компьенского перемирия во французском департаменте Уаза состоялась в субботу с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"По случаю столетия перемирия 11 ноября 1918 года господин Эмманюэль Макрон, президент Французской Республики, и госпожа Ангела Меркель, канцлер Федеративной Республики Германии, подтвердили здесь значение франко-германского примирения для блага Европы и мира", - гласит надпись на французском и немецком языках на памятной плите на месте подписания перемирия в Первой мировой войне.

Новая плита призвана перевернуть страницу, которая охарактеризовалась исторической надписью на мемориале: "Здесь 11 ноября 1918 года пала преступная гордыня Германской империи, побежденной свободными народами, которые она пыталась поработить".

Э.Макрон и А.Меркель возложили венок к памятнику, и после минуты молчания посетили копию вагона, в котором в 1918 году было подписано перемирие. Президент Франции и канцлер Германии расписались в "золотой книге" компьенского музея.

"Вагон позора", как его иногда называли историки и политики, был восстановлен в 1950 году, так как в 1945 году реликвию Первой мировой войны уничтожили гитлеровцы. В этом же вагоне Германия вынудила в 1940 году французские власти подписать "второе компьенское перемирие", или фактическую капитуляцию Франции.

В воскресенье во Франции, на территории которой разворачивались основные события Первой мировой войны, причинившей стране колоссальный ущерб, состоятся памятные торжества, на которых ожидают более 60 зарубежных глав государств и правительств.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, МЕМОРИАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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