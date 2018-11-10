Трамп из-за непогоды отменил посещение американского военного кладбища во Франции

Президент США Дональд Трамп отменил в субботу запланированное посещение американского военного кладбища в Буа Беллё во французском департаменте Эна по причине плохой погоды, сообщили СМИ Франции.
Американский президент, который находится во Франции по случаю столетия окончания Первой мировой войны, должен был направиться на это кладбище в сотне километров на северо-восток от Парижа на борту президентского вертолета.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»