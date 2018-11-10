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Дальнее зарубежье 10.11.2018 22:08

Трамп из-за непогоды отменил посещение американского военного кладбища во Франции

Президент США Дональд Трамп отменил в субботу запланированное посещение американского военного кладбища в Буа Беллё во французском департаменте Эна по причине плохой погоды, сообщили СМИ Франции.

Американский президент, который находится во Франции по случаю столетия окончания Первой мировой войны, должен был направиться на это кладбище в сотне километров на северо-восток от Парижа на борту президентского вертолета.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТРАМП, МЕРОПРИЯТИЕ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]