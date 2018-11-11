Сделка ОПЕК+ в октябре исполнялась на 104% - Bloomberg

Сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи в октябре исполнялась на 104%, передает агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.

Такие предварительные данные, по его словам, представил технический комитет ОПЕК+, состоявшийся перед заседанием министерского комитета, который пройдёт 11 ноября.

Таким образом, страны ОПЕК+ убрали с рынка примерно на 70 тыс. баррелей нефти в сутки больше, чем планировалось по сравнению с уровнем октября 2016 года.

Сделка, предполагающая снижение добычи на 1,8 млн б/с 25 странами из числа ОПЕК и ряда стран, не входящих в картель, перевыполняется с начала 2018 года из-за существенного падения добычи в Венесуэле, Анголе, Иране и ряде других стран.

Начиная с июня, Россия, Саудовская Аравия и ряд других стран начали наращивать нефтедобычу, чтобы довести уровень исполнения сделки ОПЕК+ до 100%.

В августе сделка исполнялась на 129%, в сентябре - на 111%.

Как сообщил агентству представитель министерства энергетики Ирака Ачим Джихад (Asim Jihad), министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих договорился в субботу с премьер-министром Ирака Адель Абдул Махди (Adel Abdul Mahdi) о совместной координации для достижения стабильности на нефтяном рынке.

Однако он не сообщил, говорили ли они о возможности сокращения нефтедобычи, отметив, что стороны обсудили пути развития двустороннего сотрудничества в нефтяной и нефтехимической сферах путем инвестирования и создания совместных предприятий.