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Дальнее зарубежье 11.11.2018 09:29

Внук Черчилля возмутился отказом Трампа посетить американское военное кладбище во Франции

Внук легендарного британского премьера Уинстона Черчилля и член парламента Соединенного Королевства Николас Сомс (Nicholas Soames) критически отозвался в "Твиттере" о решении президента США Дональда Трампа отменить посещение американского военного кладбища во Франции.

"Они погибли, сражаясь с врагом, и это выглядит патетически, что бездарный Дональд Трамп не смог противостоять даже погоде, чтобы воздать честь павшим", - написал британский политик в своем микроблоге в субботу.

Как сообщалось, находящийся во Франции по случаю торжеств, связанных со 100-летием окончания Первой мировой войны, президент США отменил в субботу запланированное посещение американского военного кладбища в Буа Беллё во французском департаменте Эна по причине плохой погоды.

Д.Трамп должен был направиться на это кладбище, расположенное в сотне километров на северо-восток от Парижа, на борту президентского вертолета.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДЕПУТАТ, ТРАМП, КРИТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]