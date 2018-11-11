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СНГ 11.11.2018 10:55

Сотрудники ФБР задержали в аэропорту Вашингтона российского журналиста Малькевича, посольство РФ требует от госдепа США разъяснений

Посольство РФ в Вашингтоне потребовало разъяснений у госдепартамента США по поводу задержания в аэропорту американской столицы сотрудниками ФБР российского журналиста, первого зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

"В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста А.Малькевича в госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении, размещённом в Твиттере посольства.

В российской дипмиссии рекомендовали гражданам РФ в подобных случаях "сразу требовать связи с посольством".

По данным ОП РФ, А.Малькевич стал наблюдателем на выборах губернатора американского штата Мэриленд.

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Тэги: США, РОССИЯ, ЖУРНАЛИСТ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]