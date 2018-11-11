Сотрудники ФБР задержали в аэропорту Вашингтона российского журналиста Малькевича, посольство РФ требует от госдепа США разъяснений

Посольство РФ в Вашингтоне потребовало разъяснений у госдепартамента США по поводу задержания в аэропорту американской столицы сотрудниками ФБР российского журналиста, первого зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

"В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста А.Малькевича в госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении, размещённом в Твиттере посольства.

В российской дипмиссии рекомендовали гражданам РФ в подобных случаях "сразу требовать связи с посольством".

По данным ОП РФ, А.Малькевич стал наблюдателем на выборах губернатора американского штата Мэриленд.