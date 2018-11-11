Работа нескольких цехов на территории металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау" приостановлена после аварии и горения газопровода, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

"Приостановлена работа конверторного цеха, цеха обжига известняка, всех прокатных цехов (ЛистоПрокатныхЦехов-1,2,3, ЦГЦА), доменный цех на тихом ходу", - говорится в сообщении.

По данным Мининвестразвития Казахстана, в результате обрушения трубопроводов на меткомбинате в Темиртау в субботу вечером произошло возгорание газопровода возле цеха обжига известняка.

"Повреждены конструкции здания конвертерного цеха с падением мостового крана. Повреждена машина непрерывной разливки заготовок (МНЛЗ-2), на МНЛЗ-3 повреждена водоподготовка. Повреждены сопутствующие трубопроводы (воды, пара, газа), кабельная продукция", - перечислено в пресс-релизе.

В результате ЧП жертв среди работников предприятия нет, уточнили в Мининвестразвития Казахстана. В ведомстве напомнили, что для расследования аварии на металлургическом комбинате создана комиссия.

Крупнейший в Казахстане металлургический комбинат "АрселорМиттал Темиртау" (ранее "Испат Кармет") входит в состав сталелитейного концерна Arcelor-Mittal, который приобрел казахстанский комбинат в середине 1990-х годов. Предприятие является полностью интегрированным металлургическим производством мощностью 5,5 млн тонн продукции в год. Компания владеет в стране 15 угольными шахтами и железорудными рудниками.