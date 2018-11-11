Почти на треть сократился за год турпоток украинцев в РФ, значительно выросло число посещений Румынии, Словакии и ФРГ - погранслужба Украины

Количество выехавших за рубеж украинских туристов в первом полугодии 2018 года выросло на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 12,9 млн человек, сообщило Минэкономразвития со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Согласно им, в первом квартале текущего года украинцы на 15,5% реже ездили за рубеж, чем в первом квартале-2017, - 5,84 млн человек, однако во втором квартале количество зарубежных путешествий возросло сразу на 26,7% - до 7,06 млн человек.

Согласно статистике, лидером выездного туризма в первом полугодии 2018 года по-прежнему с большим отрывом осталась Польша - 4,81 млн человек, что на 10,9% выше показателя первого полугодия 2017 года. На втором месте пока остается Россия - 1,85 млн человек, однако поток туда сократился на 30,9%. Замыкает тройку наиболее популярных среди украинцев направлений Венгрия - 1,54 млн человек с приростом в 6,4%.

В первой пятерке также соседние Молдавия и Белоруссия - 793,4 тыс. и 627,8 тыс., что соответственно на 5,2% и 10% выше показателя первого полугодии 2017 года.

Заметно участились поездки в Румынию - на 22,5%, до 564 тыс. человек.

Однако еще лучший результат показал Египет - 43,7%, что при снижении путешествующих в Турцию на 1,9% позволило Египту обойти своего конкурента по популярности среди украинских туристов - соответственно 503 тыс. и 500,4 тыс. человек.

Замыкают десятку основных зарубежных направлений украинцев Словакия - 485,7 тыс. человек и Германия - 205,56 тыс. человек, что соответственно на 26,2% и 35,5% выше показателей первого полугодии 2017 года.

МЭРТ напоминает, что в 2017 году количество выехавших за рубеж украинцев выросло на 7,2% - до 26,44 млн человек, в том числе в первом полугодии - на 6,1%, до 12,49 млн человек.