Почти на треть сократился за год турпоток украинцев в РФ, значительно выросло число посещений Румынии, Словакии и ФРГ - погранслужба Украины

Количество выехавших за рубеж украинских туристов в первом полугодии 2018 года выросло на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 12,9 млн человек, сообщило Минэкономразвития со ссылкой на данные Госпогранслужбы.
Согласно им, в первом квартале текущего года украинцы на 15,5% реже ездили за рубеж, чем в первом квартале-2017, - 5,84 млн человек, однако во втором квартале количество зарубежных путешествий возросло сразу на 26,7% - до 7,06 млн человек.
Согласно статистике, лидером выездного туризма в первом полугодии 2018 года по-прежнему с большим отрывом осталась Польша - 4,81 млн человек, что на 10,9% выше показателя первого полугодия 2017 года. На втором месте пока остается Россия - 1,85 млн человек, однако поток туда сократился на 30,9%. Замыкает тройку наиболее популярных среди украинцев направлений Венгрия - 1,54 млн человек с приростом в 6,4%.
В первой пятерке также соседние Молдавия и Белоруссия - 793,4 тыс. и 627,8 тыс., что соответственно на 5,2% и 10% выше показателя первого полугодии 2017 года.
Заметно участились поездки в Румынию - на 22,5%, до 564 тыс. человек.
Однако еще лучший результат показал Египет - 43,7%, что при снижении путешествующих в Турцию на 1,9% позволило Египту обойти своего конкурента по популярности среди украинских туристов - соответственно 503 тыс. и 500,4 тыс. человек.
Замыкают десятку основных зарубежных направлений украинцев Словакия - 485,7 тыс. человек и Германия - 205,56 тыс. человек, что соответственно на 26,2% и 35,5% выше показателей первого полугодии 2017 года.
МЭРТ напоминает, что в 2017 году количество выехавших за рубеж украинцев выросло на 7,2% - до 26,44 млн человек, в том числе в первом полугодии - на 6,1%, до 12,49 млн человек.
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование в связи с жертвами взрывов на военном складе в Турции
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 25 раз – Минобороны Азербайджана
Баку не планирует закрывать посольство в Швеции – МИД Азербайджана
Газпром поднимает среднесрочный ориентир добычи, ускоряет ввод новых месторождений
Новак: текущая добыча нефти России на 10-20 тыс. б/с меньше уровня октября
Венесуэла хочет увеличить добычу нефти на 1 млн б/с в первом полугодии 2019г с текущих 1,5 млн б/с
Мать и сын разбились насмерть при падении из окна в Тольятти
В Москве эвакуируют Белорусский и Киевский вокзалы
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку прошла презентация Орловского государственного института культуры
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут вносить наличные в банкоматах AzərTürk Bank
Caspian European Club организовал бизнес-тур в ООО «Парк высоких технологий» НАНА
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»