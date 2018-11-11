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Внешняя политика 11.11.2018 10:25

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование в связи с жертвами взрывов на военном складе в Турции

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнование министру обороны Хулуси Акару и начальнику Генштаба ВС Турции Яшару Гюлеру в связи с гибелью военнослужащих в результате взрыва боеприпасов на военном складе в провинции Хаккари, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«Информация о погибших и пострадавших военных, в результате взрыва на военном складе в провинции Хаккари, вызвало у меня чувство глубокой скорби», - сказано в соболезновании.

З.Гасанов подчеркнул, что разделяет боль своих турецких коллег.

«Выражаю глубокие соболезнования и разделяю боль утраты родных и близких погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - отметил министр обороны Азербайджана.

Как заявил накануне президент Турции Реджеп Таййиб Эрдоган, в результате взрыва дефектных боеприпасов на военном складе в провинции Хаккари погибли семеро и получили ранения различной степени тяжести 25 военнослужащих.

Взрыв произошел во время учебных стрельб, сообщает Министерство обороны Турции.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНИСТР, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]