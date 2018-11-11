Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование в связи с жертвами взрывов на военном складе в Турции

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнование министру обороны Хулуси Акару и начальнику Генштаба ВС Турции Яшару Гюлеру в связи с гибелью военнослужащих в результате взрыва боеприпасов на военном складе в провинции Хаккари, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
«Информация о погибших и пострадавших военных, в результате взрыва на военном складе в провинции Хаккари, вызвало у меня чувство глубокой скорби», - сказано в соболезновании.
З.Гасанов подчеркнул, что разделяет боль своих турецких коллег.
«Выражаю глубокие соболезнования и разделяю боль утраты родных и близких погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - отметил министр обороны Азербайджана.
Как заявил накануне президент Турции Реджеп Таййиб Эрдоган, в результате взрыва дефектных боеприпасов на военном складе в провинции Хаккари погибли семеро и получили ранения различной степени тяжести 25 военнослужащих.
Взрыв произошел во время учебных стрельб, сообщает Министерство обороны Турции.
Р.Бабаев
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