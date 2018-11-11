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Дальнее зарубежье 11.11.2018 12:13

Пожары в Калифорнии унесли жизни уже 25 человек

Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 25 человек, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Представители пожарной службы округа Бьютт сообщили СМИ, что только в окрестностях города Парадайс на севере штата обнаружены 23 погибших.

В свою очередь глава полиции округа Лос-Анджелес Джон Бенедикт сообщил, что еще два человека найдены мертвыми на тихоокеанском побережье в городе Малибу.

Более 400 пожарных задействованы в борьбе с пламенем. По данным американских властей, нынешние пожары уже стали одними из самых разрушительных в истории Калифорнии. В округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес объявлено чрезвычайное положение.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]