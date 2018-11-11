Пожары в Калифорнии унесли жизни уже 25 человек

Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 25 человек, сообщают в воскресенье западные СМИ.
Представители пожарной службы округа Бьютт сообщили СМИ, что только в окрестностях города Парадайс на севере штата обнаружены 23 погибших.
В свою очередь глава полиции округа Лос-Анджелес Джон Бенедикт сообщил, что еще два человека найдены мертвыми на тихоокеанском побережье в городе Малибу.
Более 400 пожарных задействованы в борьбе с пламенем. По данным американских властей, нынешние пожары уже стали одними из самых разрушительных в истории Калифорнии. В округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес объявлено чрезвычайное положение.
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование в связи с жертвами взрывов на военном складе в Турции
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 25 раз – Минобороны Азербайджана
Баку не планирует закрывать посольство в Швеции – МИД Азербайджана
Министры комитета ОПЕК+ обсудят дальнейшее взаимодействие в 2019 году после разрыва сделки
Сделка ОПЕК+ в октябре исполнялась на 104% - Bloomberg
Франция выделит Грузии 35 млн евро на поддержку реформ в социальной сфере
Новая серия "Простоквашино" снята в стиле сюрреализма и содержит отсылки к "Утомленным солнцем"
Кровля в горящем здании супермаркета в Петербурге рухнула - МЧС
Срок следствия по делу футболистов Кокорина и Мамаева продлён на два месяца - адвокат
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку прошла презентация Орловского государственного института культуры
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут вносить наличные в банкоматах AzərTürk Bank
Caspian European Club организовал бизнес-тур в ООО «Парк высоких технологий» НАНА
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»