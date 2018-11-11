Эрдоган на ужине в музее в Париже обсудил с Трампом убийство Хашкаджи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в ужине, который дал в музее Орсэ президент Франции Эмманюэль Макрон, и поговорил с американским коллегой Дональдом Трампом, передает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.

"На совместном ужине, который дал президент Франции, президент Турции побеседовал с сидящим рядом с ним президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении агентства.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила британскому изданию "Дэйли мэйл", что лидеры обсудили убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Я могу подтвердить, что они сидели рядом друг с другом, и они обсудили продолжающуюся трагическую ситуацию с Хашкаджи ", - сказал С.Сандерс в интервью изданию.

Накануне Р.-Т.Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозаписи убийства Дж.Хашкаджи США, Франции, Германии, Британии и Саудовской Аравии.

Анатолийское агентство отмечает, что лидеры стран, главы правительств и международных организаций, прибывшие во Францию на торжества, посвящённые 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, перед ужином посетили выставку картин Пикассо.