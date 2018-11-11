Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0257 GBR   2.2312 TRY   0.3158

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.67 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 19° Завтра 12° 13 Ноя 10° 14 Ноя

Регион 11.11.2018 13:19

Эрдоган на ужине в музее в Париже обсудил с Трампом убийство Хашкаджи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в ужине, который дал в музее Орсэ президент Франции Эмманюэль Макрон, и поговорил с американским коллегой Дональдом Трампом, передает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.

"На совместном ужине, который дал президент Франции, президент Турции побеседовал с сидящим рядом с ним президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении агентства.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила британскому изданию "Дэйли мэйл", что лидеры обсудили убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Я могу подтвердить, что они сидели рядом друг с другом, и они обсудили продолжающуюся трагическую ситуацию с Хашкаджи ", - сказал С.Сандерс в интервью изданию.

Накануне Р.-Т.Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозаписи убийства Дж.Хашкаджи США, Франции, Германии, Британии и Саудовской Аравии.

Анатолийское агентство отмечает, что лидеры стран, главы правительств и международных организаций, прибывшие во Францию на торжества, посвящённые 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, перед ужином посетили выставку картин Пикассо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, БЕСЕДА


Похожие новости


Минобороны Турции требует от США прекратить вооружать сирийских курдов Глава МИД Турции считает опасным и неразумным решение США о восстановлении антииранских санкций Директор ЦРУ прибыла в Турцию для участия в расследовании убийства Хашкаджи - СМИ Власти Турции ожидают снятия американских санкций после освобождения пастора Брэнсона Турция не передавала США аудиозапись допроса саудовского журналиста в Стамбуле - глава МИД Эрдоган и Помпео обсудили в Анкаре обстоятельства исчезновения саудовского журналиста

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]