Эрдоган на ужине в музее в Париже обсудил с Трампом убийство Хашкаджи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в ужине, который дал в музее Орсэ президент Франции Эмманюэль Макрон, и поговорил с американским коллегой Дональдом Трампом, передает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.
"На совместном ужине, который дал президент Франции, президент Турции побеседовал с сидящим рядом с ним президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении агентства.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила британскому изданию "Дэйли мэйл", что лидеры обсудили убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.
"Я могу подтвердить, что они сидели рядом друг с другом, и они обсудили продолжающуюся трагическую ситуацию с Хашкаджи ", - сказал С.Сандерс в интервью изданию.
Накануне Р.-Т.Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозаписи убийства Дж.Хашкаджи США, Франции, Германии, Британии и Саудовской Аравии.
Анатолийское агентство отмечает, что лидеры стран, главы правительств и международных организаций, прибывшие во Францию на торжества, посвящённые 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, перед ужином посетили выставку картин Пикассо.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»