Еще один подвид древнего человека может быть найден в Азии - ученый

Археологи рассчитывают найти еще один подвид древнего человека в Юго-Восточной Азии, сообщил журналистам научный руководитель Института археологии и этнографии (ИАЭТ, Новосибирск) академик РАН Анатолий Деревянко.

"Необходимо подтверждение того, что в Юго-Восточной Азии сформировался подвид Homo sapiens orientalensis (человек разумный восточный - ИФ)", - сказал он.

А.Деревянко отметил, что в настоящее время в Китае найден антропологический материал возрастом от 110 до 40 тыс. лет, который, однако, требует дальнейшего изучения.

"И нельзя исключать, что будут сделаны новые находки, как у нас в Денисовой пещере", - добавил он.

По гипотезе ученых ИАЭТ, формирование человека современного физического облика происходило на основе взаимодействия четырех подвидов древних людей - "человека африканского", неандертальца, денисовца и "человека восточного", обитавшего, предположительно, в Юго-Восточной Азии.

Одним из подтверждений этой теории является доказанный факт, что одна из найденных в Денисовой пещере костей принадлежала девочке, чей отец был денисовцем, а мать - представительницей неандертальцев, то есть речь идет о генетическом обмене в рамках одного вида, отметил ученый.

А.Деревянко также сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что в Монголии обнаружены палеолитические стоянки с пластинчатой индустрией (методом изготовления каменных орудий), очень похожие на обнаруженные в Денисовой пещере на Алтае.

"С точки зрения миграционных процессов сомнений нет, потому что они (древние люди - ИФ) на 5-10 тыс. км мигрировали. Если по прямой - до Алтая примерно 2,5 тыс. км. Дело в том, что Алтай и Монголия, весь этот ареал связан с денисовской индустрией, материальной культурой именно денисовской", - сказал академик.

Согласно гипотезе мультирегионального формирования человека современного физического облика, все подвиды древних людей, послужившие для него основой, являются потомками Homo erectus - "человека прямоходящего".

Начиная со стадии Homo erectus, с отметки приблизительно 1 млн лет назад и до эпохи верхнего палеолита 50-30 тыс. лет назад, шло непрерывное развитие местных культурных традиций без каких-либо заметных внешних воздействий.

Палеогенетические исследования показали, что у современных жителей Меланезии, Папуа-Новой Гвинеи и аборигенов Австралии сохранилось около 6% генов денисовцев. Современным жителям Евразии около 4% генов достались от неандертальцев.