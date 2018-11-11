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Дальнее зарубежье 11.11.2018 15:20

В Брюсселе отметили столетие окончания Первой мировой войны

Король бельгийцев Филипп и королева Матильда приняли в воскресенье участие в памятной церемонии в Брюсселе, посвященной столетию окончания Первой мировой войны, передает корреспондент "Интерфакса".

По прибытии к национальному мемориалу - Колонне конгресса, где располагается могила неизвестного солдата, король приветствовал военные знамена. Филипп обратился к участникам церемонии на нидерландском и французском языках.

"Сегодня мы вновь склоняем головы с уважением перед могилой неизвестного солдата, и мы вспоминаем величие героев Первой мировой войны, павших в боях за свою страну, за нашу страну", - сказал бельгийский монарх.

"Этот неизвестный солдат напоминает нам всех героев и жертв, членов наших семей, близких, родителей, родителей наших родителей", - сказал король.

По его словам, прах солдата побуждает "черпать в глубине нашей человеческой сути придание смысла его смерти". "Этот солдат - каждый из нас", - подчеркнул король.

После этого у Колонны конгресса состоялось короткое театрализованное представление, воспроизводившее сцены эпохи Первой мировой войны.

Затем король Филипп возложил венок к могиле неизвестного солдата. Церемония завершилась бельгийским национальным гимном, после которого прозвучал артиллерийский салют.

Чествование героев Первой мировой войны прошло одновременно в нескольких мемориальных местах Бельгии, в том числе в городе Ипре, известном жесточайшими боями и первым в истории применением боевых химических веществ германской армией.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ВОЙНА, ПАМЯТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]