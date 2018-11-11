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СНГ 11.11.2018 15:49

Стартовый комплекс для новой ракеты "Союз-5" реконструируют на Байконуре

На "Байконуре" начинается реконструкция стартового комплекса "Зенит" под проект "Байтерек", сообщил в своем "Твиттере" глава "Роскосмоса".

"Для начала коммерческой эксплуатации новой ракеты среднего класса "Союз-5" и испытаний нового многоразового пилотируемого корабля на Байконуре начинается реконструкция стартового комплекса "Зенит", - написал Д.Рогозин.

Ранее, 9 ноября, был подписан межправительственный протокол, предусматривающий развитие российско-казахстанского проекта "Байтерек".

Документ под названием "Протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами РФ и Казахстана от 10 декабря 1994 года" с российской стороны подписал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Подписание состоялось в ходе Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

Как пояснил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли, протокол направлен на развитие двустороннего проекта "Байтерек" на Байконуре.

До этого глава Роскосмоса сообщил в "Твиттере", что президентам России и Казахстана была "представлена подробная информация о ходе создания ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" и подготовки ее летных испытаний в 2022 году, а в пилотируемом варианте - в 2023 году".

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, РАКЕТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]