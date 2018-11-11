На "Байконуре" начинается реконструкция стартового комплекса "Зенит" под проект "Байтерек", сообщил в своем "Твиттере" глава "Роскосмоса".

"Для начала коммерческой эксплуатации новой ракеты среднего класса "Союз-5" и испытаний нового многоразового пилотируемого корабля на Байконуре начинается реконструкция стартового комплекса "Зенит", - написал Д.Рогозин.

Ранее, 9 ноября, был подписан межправительственный протокол, предусматривающий развитие российско-казахстанского проекта "Байтерек".

Документ под названием "Протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами РФ и Казахстана от 10 декабря 1994 года" с российской стороны подписал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Подписание состоялось в ходе Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

Как пояснил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли, протокол направлен на развитие двустороннего проекта "Байтерек" на Байконуре.

До этого глава Роскосмоса сообщил в "Твиттере", что президентам России и Казахстана была "представлена подробная информация о ходе создания ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" и подготовки ее летных испытаний в 2022 году, а в пилотируемом варианте - в 2023 году".