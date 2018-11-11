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ТЭК 11.11.2018 14:37

Русснефть подписала соглашение с Минэнерго и ФАС о стабилизации топливного рынка

ПАО НК "Русснефть" Михаила Гуцериева подтвердило подписание соглашения с Минэнерго и ФАС России о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов, сообщили "Интерфаксу" в компании.

М.Гуцериеву принадлежит компания "ФортеИнвест" (аффилирована с "Русснефтью"), которая владеет Орским НПЗ годовой мощностью 6 млн тонн нефтепродуктов. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут, сжиженные газы, нефтяные битумы, газойль.

Ранее факт подписания топливного соглашения с Минэнерго и ФАС также подтвердили "Роснефть", "Газпром нефть", "Нефтегазхолдинг" экс-главы "Роснефти" Эдуарда Худайнатова и группа компаний "Новый поток" бизнесмена Дмитрия Мазурова.

В пятницу ФАС сообщила, что направила в Минэнерго подписанную версию проекта соглашения о мерах по стабилизации на рынке нефтепродуктов.

Как сообщалось, правительство, вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые участники топливного сектора договорились сдерживать оптовые цены на топливо до конца марта следующего года. Договоренность также включает увеличение объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Ряд мер касаются биржевой торговли топливом, в частности, ограничения по допуску к торгам на бирже. На период действия договоренностей между правительством и нефтяниками введение заградительной пошлины, лицензирование экспорта не понадобятся.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об обязанности Минэнерго и ФАС заключить соглашения с нефтяными компаниями о мерах по стабилизации цен на топливо. Подписанным постановлением устанавливаются случаи допустимости заключения подобных соглашений, определяется перечень хозяйствующих субъектов, с которыми могут быть заключены соглашения.

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Тэги: РОССИЯ, РУССНЕФТЬ, СОГЛАШЕНИЕ, ТОПЛИВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]