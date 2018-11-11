Путин и Трамп поприветствовали друг друга в Париже перед началом церемонии у Триумфальной арки

Президент РФ Владимир Путин прибыл к Триумфальной арке Парижа, где пройдет торжественная церемония в память о воинах, погибших в годы Первой мировой войны.

Как передает корреспондент "Интерфакса", президент России приехал на церемонию последним из зарубежных гостей. Мероприятие началось сразу после его прибытия.

В.Путин поздоровался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.

Лидеры России и США приветственно кивнули друг другу, после чего Д.Трамп похлопал российского коллегу по плечу.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не приезжали ранее в Елисейский дворец. Они прибыли сразу к Арке.