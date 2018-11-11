Путин и Трамп поприветствовали друг друга в Париже перед началом церемонии у Триумфальной арки

Президент РФ Владимир Путин прибыл к Триумфальной арке Парижа, где пройдет торжественная церемония в память о воинах, погибших в годы Первой мировой войны.
Как передает корреспондент "Интерфакса", президент России приехал на церемонию последним из зарубежных гостей. Мероприятие началось сразу после его прибытия.
В.Путин поздоровался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Лидеры России и США приветственно кивнули друг другу, после чего Д.Трамп похлопал российского коллегу по плечу.
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не приезжали ранее в Елисейский дворец. Они прибыли сразу к Арке.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»