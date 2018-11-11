Мать и сын разбились насмерть при падении из окна в Тольятти

30-летняя жительница Тольятти выпала из окна квартиры на 9-м этаже вместе с 13-летним сыном, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по Самарской области.

"Вчера в 22:00 на Бульваре космонавтов в Тольятти из окна квартиры на 9 этаже выпали мать 1988 г.р. и сын 2005 года рождения. Оба погибли на месте", - сказал представитель пресс-службы.

Проводится доследственная проверка.

Как рассказал агентству "Интерфакс" информированный источник, по предварительным данным, сын женщины страдал детским церебральным параличом.