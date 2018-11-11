МИД РФ видит в задержании в США журналиста Малькевича предлог для новых антироссийских санкций

В Москве считают, что Вашингтон ищет повод для новых санкций против России, связывают с этим допрос в США российского журналиста, члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича.
"Судя по задававшимся А.Малькевичу при задержании вопросам про пресловутое "российское воздействие" на выборы в США, которым перед американцами пытаются оправдать внутренние проблемы их страны, за произошедшим также просматривается стремление создать предлог для новых санкций против России", - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в воскресенье.
"Задержание в вашингтонском аэропорту 9 ноября первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций А.А.Малькевича вызывает самую серьезную озабоченность. Многочасовой допрос, устроенный агентами ФБР по поводу его журналистской деятельности, - очередное свидетельство кампании давления американских властей не только на российскую прессу, но на любое независимое мнение о США", - заявили в МИД РФ.
"Из той же серии предъявленное нашему журналисту силовым способом - чуть ли не под дулом пистолета - требование о регистрации информационного агентства "USA Really", которое он возглавляет, в качестве иностранного агента. Как в истории с телеканалом "RT", официальный Вашингтон старается помешать донесению объективной информации о событиях в мире и самих США до широкой американской общественности", - говорится в комментарии.
В МИД РФ заявляют: "Рекомендуем властям США задуматься, в каком свете они выставляют свою демократию гонениями на российских журналистов. Требуем прекратить такую практику. Рассчитываем также, что в Вашингтоне осознают недопустимость дальнейшего расшатывания отношений между нашими странами в угоду американской внутриполитической конъюнктуре".
Ранее А.Малькевич сообщил "Интерфаксу", что его задерживали вечером 9 ноября для допроса на тему вмешательства в американские выборы и уведомления о необходимости регистрации в качестве иностранного агента издания USA Really, главным редактором которого он является. В настоящий момент он уже покинул США.
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