Президент Франции надеется на победу в мире духа примирения над цинизмом и раскатами орудий

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Первую мировую войну "безумием людей" и призвал думать о будущем, выступая в воскресенье в Париже у Триумфальной арки на международной памятной церемонии, посвященной столетию окончания войны 1914-1918 годов.
"Сегодня здесь народы всего мира видят собравшимися у этой священной плиты - могилы нашего неизвестного солдата, этого анонимного воина, символа всех, кто умер за родину - стольких своих руководителей. За каждым из них - большой отряд бойцов и жертв, представлявших их народ. Каждый из них - лицо надежды (...) народов, наконец вернувшихся к миру, при котором дружба между народами побеждает воинственные пороки", - заявил Э.Макрон.
В этом мире, считает он, "слова людей должны звучать громче, чем раскаты орудий, а дух примирения - побеждать соблазн цинизма".
"Франция знает, чем она обязана этим бойцам и всем бойцам, пришедшим со всего мира. Она преклоняется перед их величием. Франция чествует с уважением и скорбью павших представителей других наций, которых она когда-то победила", - отметил французский президент.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»