Эвакуация проведена в Киевском вокзале Москвы

Около тысячи человек эвакуировано из здания Киевского вокзала в Москве после поступления информации об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Поступила информация об угрозе взрыва на Киевском вокзале, данная информация проверяется, проводится эвакуация",- сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания вышли около 1 тыс. человек, вокзал работает только на выход.