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Происшествия 11.11.2018 16:36

В Москве эвакуируют Белорусский и Киевский вокзалы

Экстренные службы проводят эвакуацию людей из Белорусского и Киевского вокзалов в Москве после поступления анонимных сообщений об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"На Белорусском вокзале начата эвакуация после поступления анонимного сообщения, аналогичного тому, который поступил по Киевскому вокзалу", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, какое количество людей покинуло здание вокзала.

Ранее сообщалось, что после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва из здания Киевского вокзала было эвакуировано около 1 тыс. человек.

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Тэги: МОСКВА, ВОКЗАЛ, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]