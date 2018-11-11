В Москве эвакуируют Белорусский и Киевский вокзалы

Экстренные службы проводят эвакуацию людей из Белорусского и Киевского вокзалов в Москве после поступления анонимных сообщений об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
"На Белорусском вокзале начата эвакуация после поступления анонимного сообщения, аналогичного тому, который поступил по Киевскому вокзалу", - сказал собеседник агентства.
Он не уточнил, какое количество людей покинуло здание вокзала.
Ранее сообщалось, что после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва из здания Киевского вокзала было эвакуировано около 1 тыс. человек.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»