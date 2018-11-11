Путин и Трамп будут сидеть рядом на обеде в Париже и смогут пообщаться

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп будут иметь возможность пообщаться на обеде в Елисейском дворце, который президент Франции Эмманюэль Макрон устраивает для зарубежных гостей в рамках мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.
Согласно программе, распространенной Елисейским дворцом, на обед отведено 2,5 часа. В соответствии с рассадкой В.Путин и Д.Трамп сидят рядом за одним столом. Другим соседом В.Путина за обедом будет Жан-Клод Юнкер - глава Европейской комиссии, у Д.Трампа - Э.Макрон.
Ранее в Кремле говорили о том, что президенты РФ и США вероятно пообщаются "на ногах" в рамках мероприятий в Париже, однако у них появилась возможность поговорить более комфортно и продолжительно - за обедом.
Д.Трамп приехал на обед в Елисейский дворец последним из гостей, чуть ранее туда прибыл В.Путин.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»