Новак: текущая добыча нефти России на 10-20 тыс. б/с меньше уровня октября

Текущая добыча нефти России на 10-20 тыс. б/с меньше уровня октября, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак перед заседанием министерского комитета ОПЕК+.

"У нас добыча сейчас идёт на уровне октября, может, на 10-20 тыс. б/с меньше", - сказал он.

Отвечая на вопрос, нужно ли на предстоящем заседании как минимум обсудить дальнейшее снижение добычи, А.Новак сказал: "Обсудим".

Российский министр не стал высказывать мнение, нужно ли это делать, отметив, что сначала необходимо ознакомиться с выводами технического комитета и пообщаться с коллегами из стран ОПЕК+.

На вопрос, видит ли он переизбыток нефти на рынке, А.Новак ответил: "Нужно подождать некоторое время, посмотреть, как будет развиваться рынок. Нужно заслушать данные технического комитета".

Министр подтвердил, что исполнение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в октябре составляет 104%.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с отраслевой статистикой, в октябре Россия увеличила добычу нефти по сравнению с сентябрем еще на 60 тыс. б/с - до 11,41 млн б/с. Сам же А.Новак сообщал, что добыча в октябре выше на 150 тыс. б/с уровня октября 2016 года, то есть - 11,397 млн б/с.