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ТЭК 11.11.2018 18:05

Новак: текущая добыча нефти России на 10-20 тыс. б/с меньше уровня октября

Текущая добыча нефти России на 10-20 тыс. б/с меньше уровня октября, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак перед заседанием министерского комитета ОПЕК+.

"У нас добыча сейчас идёт на уровне октября, может, на 10-20 тыс. б/с меньше", - сказал он.

Отвечая на вопрос, нужно ли на предстоящем заседании как минимум обсудить дальнейшее снижение добычи, А.Новак сказал: "Обсудим".

Российский министр не стал высказывать мнение, нужно ли это делать, отметив, что сначала необходимо ознакомиться с выводами технического комитета и пообщаться с коллегами из стран ОПЕК+.

На вопрос, видит ли он переизбыток нефти на рынке, А.Новак ответил: "Нужно подождать некоторое время, посмотреть, как будет развиваться рынок. Нужно заслушать данные технического комитета".

Министр подтвердил, что исполнение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в октябре составляет 104%.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с отраслевой статистикой, в октябре Россия увеличила добычу нефти по сравнению с сентябрем еще на 60 тыс. б/с - до 11,41 млн б/с. Сам же А.Новак сообщал, что добыча в октябре выше на 150 тыс. б/с уровня октября 2016 года, то есть - 11,397 млн б/с.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]