Газпром поднимает среднесрочный ориентир добычи, ускоряет ввод новых месторождений

"Газпром" повысил среднесрочный ориентир добычи на период до 2025 года с 520-560 до 540-560 млрд куб. м, сообщается новом меморандуме к программе еврооблигаций концерна.

"К 2025 году при наличии платежеспособного спроса российских потребителей и благоприятной конъюнктуры внешнего рынка объем добычи газа ПАО "Газпром" может составить порядка 540-560 млрд куб. м (с учетом добычи в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке)", - говорится в документе.

Оценку добычи к 2025 году "Газпром" начал публиковать, начиная с ежеквартального отчета за четвертый квартал 2016 года (вышел в феврале 2017) - ранее оценивалась перспектива 2020 года. Первая оценка добычи к 2025 году была 495-530 млрд куб. м. А в отчете за четвертый квартал 2017 она была повышена до 520-560 млрд куб. м.

В 2017 году "Газпром" добыл 471 млрд куб. м, оперативная оценка добычи в 2018 году - 497 млрд куб. м, рассказал "Интерфаксу" источник в "Газпроме".

В меморандуме "Газпром" также по отдельным крупным проектам сообщает о переносе на более ранний срок ориентировочных дат их запусков. Раньше, наоборот, концерн сообщал о новых отсрочках ввода месторождений.

Запуск добычи из неоком-юрских отложений Бованенковского НГКМ (проектный уровень - 25 млрд куб. м) назначен теперь на 2028-2028 год, тогда как еще полгола назад им было отведено время "начиная с 2034 года". Это месторождение-гигант запущено в 2012 году. Этой зимой вводится третий газовый промысел добычи из сеноман-аптского горизонта. Проектного максимум добычи сеноманского газа на Бованенково в 115 млрд куб. м в год "Газпром" надеется достигнуть в 2021-2022 году конкретизирует новый меморандум. Раньше "окно" было с 2020 по 2023 год.

Запуск Крузенштернского месторождения ("полка" добычи 33 млрд куб. м) заявлена "после 2024 года", тогда как раньше был сроки "после 2027-2028 года".

В отношении Тамбейской группы месторождений использована формулировка "после 2025 года" вместо более ранней "между 2029 и 2032 годом". Правда, все эти ссылки идут на проект Генсхемы газовой отрасли до 2035 года. На Северо-Тамбейском планируется добывать 33 млрд куб. м газа, Тасийском - 16,6 млрд куб. м и 5,7 млрд куб. м на Западно-Тамбейском.

Еще "Газпром" повысил оценку добычи газа из туронских (надсеноманский горизонт) залежей Южно-Русского месторождения с 6 до 9 млрд куб. м в год. Освоение туронского яруса, как ожидается, поможет поддержать планку добычи на Южно-Русском месторождении (25 млрд куб. м) еще на несколько лет. Партнерами "Газпрома" в этом проекте выступают германская Wintershall и австрийская OMV.