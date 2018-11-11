Талибы сожгли базу афганской армии в северном Афганистане, много жертв

По меньшей мере, 12 военнослужащих афганской армии погибли в результате атаки боевиков движения "Талибан" на военную базу в провинции Баглан на севере Афганистана, передает в воскресенье телеканал "Аль-Джазира".

По его информации, талибы установили бомбы, взрывы которых убили четырех старейшин местных племен. Боевики также похитили двух солдат и ранили еще троих, после чего сожгли базу.

Уточняется, что нападение произошло в ночь на воскресенье.