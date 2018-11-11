Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0257 GBR   2.2312 TRY   0.3158

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.67 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 19° Завтра 13° 14 Ноя 10° 15 Ноя 10°

Дальнее зарубежье 11.11.2018 18:58

Талибы сожгли базу афганской армии в северном Афганистане, много жертв

По меньшей мере, 12 военнослужащих афганской армии погибли в результате атаки боевиков движения "Талибан" на военную базу в провинции Баглан на севере Афганистана, передает в воскресенье телеканал "Аль-Джазира".

По его информации, талибы установили бомбы, взрывы которых убили четырех старейшин местных племен. Боевики также похитили двух солдат и ранили еще троих, после чего сожгли базу.

Уточняется, что нападение произошло в ночь на воскресенье.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Пятеро освобожденных из американского заключения талибов будут участвовать в мирных переговорах по Афганистану - СМИ Бои между талибами и афганскими полицейскими привели к гибели 10 человек Восемь талибов, в том числе глава разведслужбы "Талибан", ликвидированы на востоке Афганистана - СМИ Шесть талибов убиты в столкновении на севере Афганистана Более 20 талибов и их главарь уничтожены в результате авиаудара на северо-западе Афганистана Талибы освободили похищенных два месяца назад афганских рабочих

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]