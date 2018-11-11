Путин рассчитывает встретиться с Трампом на полях G20, к диалогу готов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет нарушать график мероприятий в Париже и поэтому полноценная встреча с американским президентом Дональдом Трампом будет возможна на полях Большой двадцатки в Аргентине.
"Мы договоримся о том, что мы здесь не будем нарушать график работы принимающей стороны: по их просьбе мы никаких встреч здесь не организуем, а она возможна будет, скажем, на полях двадцатки либо позднее. В любом случае мы к диалогу готовы", - сказал В.Путин в интервью французскому RT.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»