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СНГ 11.11.2018 17:43

Путин рассчитывает встретиться с Трампом на полях G20, к диалогу готов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет нарушать график мероприятий в Париже и поэтому полноценная встреча с американским президентом Дональдом Трампом будет возможна на полях Большой двадцатки в Аргентине.

"Мы договоримся о том, что мы здесь не будем нарушать график работы принимающей стороны: по их просьбе мы никаких встреч здесь не организуем, а она возможна будет, скажем, на полях двадцатки либо позднее. В любом случае мы к диалогу готовы", - сказал В.Путин в интервью французскому RT.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]